Λέσβος

Έριξαν ανήλικο από ταράτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό περιστατικό με δράστες αλλοδαπούς στη Μυτιλήνη…

Δεν έχουν τέλος τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών στη Μυτιλήνη. Από την Αστυνομία συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μαζί με άλλους δύο που αναζητούνται, έσπρωξαν έναν 17χρονο αλλοδαπό στο κενό, από ταράτσα εγκαταλελειμμένου κτιρίου με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά!

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνελήφθη το Σάββατο 6 Ιουνίου, στη Μυτιλήνη, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Πιο συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, στην περιοχή του Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη, «ο 23χρονος, δρώντας από κοινού με δύο ακόμη άτομα – αλλοδαπούς, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων- έσπρωξαν 17χρονο αλλοδαπό από ταράτσα εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου από την πτώση του στο έδαφος.

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Ο ανήλικος αλλοδαπός, παρελήφθη από τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ τις έρευνες και την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.