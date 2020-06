Εύβοια

Εύβοια: η Αστυνομία σταμάτησε το πανηγύρι κι έβαλε πρόστιμο (εικόνες)

Ο έλεγχος των αστυνομικών την ώρα που το κέφι είχε…. ανάψει, βεβαίωσε σειρά παραβάσεων.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία της Αγίας Τριάδας στην Εύβοια, για να διασκεδάσει στο πανηγύρι που διοργανώθηκε από κατάστημα της περιοχής.

Η κατάληξη όμως δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα και την ώρα που το κέφι είχε φουντώσει, έφτασε για έλεγχο η Αστυνομία.

Ο έλεγχος απέδειξε ότι υπήρχαν παραβάσεις, με συνέπεια το κλιμάκιο της Αστυνομίας να διακόψει το πανηγύρι, να αναστείλει τη λειτουργία του καταστήματος και να βεβαιώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Πηγή: eviathema.gr