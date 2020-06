Ηράκλειο

Συνελήφθησαν αδέλφια για πυροβολισμούς σε ποιμνιοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία αδέλφια πυροβόλησαν κατά ανθρώπου σε ποιμνιοστάσια. Τι βρέθηκε πάνω τους.

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Κρήτη, αυτή τη φορά όχι στον Μυολοπόταμο αλλά στον Χάρακα του δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Ηρακλείου. Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας όταν σύμφωνα με την αστυνομίας τρία αδέρφια πυροβόλησαν εναντίον ενός ατόμου κοντά σε ποιμνιοστάσια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και δύο από τα τρία αδέρφια συνελήφθησαν, ενώ στο ποιμνιοστάσιό τους βρέθηκαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων Ηρακλείου και Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και αφού εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντες σε οχήματα ιδιοκτησίας τους, ακολούθησε η σύλληψη τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε ποιμνιοστάσια ιδιοκτησίας τους και στα οχήματα τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και μαχαίρι. Επιπλέον, κατασχέθηκε IXΦ αυτοκίνητο.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου για την εξερεύνηση του χώρου. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.