Λέσβος

Τον “τσάκωσαν” πριν μπει στο πλοίο

Άνδρας συνελήφθη πριν την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο... Τι έκρυβε στις βαλίτσες του.

Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, 47χρονος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον ανωτέρω κατά την αποβίβαση του από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο στο λιμένα Μυτιλήνης, προερχόμενο από τους λιμένες Πειραιά και Χίου, κατελήφθη να κατέχει εντός των αποσκευών του δύο (02) ανισοβαρείς πλαστικές συσκευασίες συνολικού βάρους ενός (01) κιλού, οι οποίες δεν έφεραν ταινίες ασφαλείας-γνησιότητας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα.