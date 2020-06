Βοιωτία

Φωτιά στον Ορχομενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή κινητοποίηση για την κατάσβεση της από πυροσβέστες, ΟΤΑ και εθελοντές.

(εικόνα αρχειου)

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή Παύλου, στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Επι τόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Ρίψεις απο αέρος κάνουν 2 αεροπλάνα τύπου PZL.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.