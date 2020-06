Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχειρούν από γης και αέρος δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική λόγω εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή Μπαλαίικα του Δήμου του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού.