Ζάκυνθος

Μαφιόζικη εκτέλεση στην Ζάκυνθο: θρήνος στην κηδεία της 37χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην κηδεία της 37χρονης, που έπεσε νεκρή από τα πυρά εκτελεστών στην περιοχή Άγιος Σώστης, όταν επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τον άντρα της.

Σε κλίμα οδύνης έγινε το απόγευμα στη Ζάκυνθο η κηδεία της 37χρονης, που έπεσε νεκρή από τα πυρά εκτελεστών στην περιοχή Άγιος Σώστης, όταν επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τον άντρα της.

Τραγική φιγούρα η μητέρα της. “Θρηνώ το παιδί μου. Θρηνώ τον χαμό της κόρης μου. Ο πόνος που βιώνουμε είναι τεράστιος. Ήταν καλό παιδί, ένας άγγελος” ανέφερε στη Real News και πρόσθεσε: “Ευτυχώς ο γαμπρός μου είναι καλά. Γλίτωσε. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι ζωντανός για να φροντίσει τα παιδιά. Τουλάχιστον τα εγγονάκια μου θα μεγαλώσουν μαζί του. Τα παιδιά έμαθαν για τη μητέρα τους. συνέχεια ζητούν να δουν τη μαμά τους”.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι εκτελεστές, αμέσως μετά την πράξη τους, έσπευσαν να φύγουν από το νησί με κάποιο σκάφος. Ήδη έχουν εντοπίσει έναν ιδιώτη, ο οποίος μετέφερε άτομα προς την Κυλλήνη, λίγη ώρα μετά την επίθεση και έχουν κατασχέσει το ταχύπλοό του, προκειμένου να το ερευνήσουν για δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη DNA.

Παράλληλα εξετάζουν και τα στοιχεία, που τους έδωσε ο 53χρονος άνδρας, που μίλησε για κάποια άτομα με τα οποία έχει προσωπικές διαφορές από το παρελθόν. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται και κλιμάκιο αστυνομικών από την Ασφάλεια Αττικής.