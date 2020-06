Εύβοια

Χαλκίδα: φωτιά στον ΧΥΤΑ Χαραυγής

Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις και επεκτείνεται ανεξέλεγκτα...

Συναγερμός σήμανε στις 6:00 το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ της Χαραυγής.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr έχει πάρει διαστάσεις και επεκτείνεται ανεξέλεγκτα αλλά δεν απειλεί σπίτια ή οικισμούς.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα με δεκάδες άνδρες της Υπηρεσίας.