Άγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο του Λευτέρη Καλομοίρη (εικόνες)

Αγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο του 60χρονου μαντιναδολόγου Λευτέρη Καλομοίρη, που είναι ένα από τα δύο θύματα του διπλού φονικού που σημειώθηκε πριν από περίπου 40 ημέρες στην περιοχή.

Ήδη δυνάμεις της ΕΛΑΣ από τον Μυλοπόταμο, αλλά και το Ρέθυμνο έσπευσαν στην περιοχή. Το περιστατικό σύμφωνα με την αστυνομία έγινε γνωστό γύρω στις 6:30 το απόγευμα. Κάποιος επισκέφτηκε τον τάφο συγγενικού του προσώπου και είδε την βεβήλωση.

Οι άγνωστοι έσπασαν την μαρμάρινη πλάκα, όπου ήταν γραμμένες οι μαντινάδες στον Λ. Καλομοίρη, καθώς και το τζάμι στο εικονοστάσι, όπως φαίνεται καθαρά και στις φωτογραφίες.

Οικογένειας Ξυλούρη: Δεν καπηλευόμαστε νεκρούς και δεν τσαλαπατάμε μνήματα



Την δική τους εκδοχή, για το περιστατικό που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές στο Μυλοπόταμο, από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, δίνει η οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλώντας στο OPEN, ο Γεώργιος Ξυλούρης “Τζιτζής“, ξεκαθαρίζει κάθετα και κατηγορηματικά πως “η οικογένεια Ξυλούρη, δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στο περιστατικό“, το οποίο δεν αξιολογείται, ως σοβαρό.

“Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο αέρας υπολογίζουμε πως έριξε την πλάκα. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά εκεί, ντρέτα, δεν είχαν καμιά δουλειά οι Ξυλούρηδες εκεί. Δεν καπηλευόμαστε νεκρούς, η οικογένεια των Ξηλούρηδων σέβεται τους νεκρούς και δεν τσαλαπατά μνήματα “, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ξυλούρης “Τζιτζής”.

Σε άλλο σημείο της από καρδιάς δήλωσης του υπογραμμίζει με έμφαση: “Εάν ποτέ διαπιστωθεί πως υπάρχει Ξυλούρης εμπλεκόμενος, παύει να είναι μέλος της οικογένειας μας”.