Παιδί έπεσε από ύψος και καρφώθηκε από σίδερο στον λαιμό

Διασώστης του ΕΑΚΒ με μηχανη έσπευσε για βοήθεια και σταμάτησε την αιμορραγία.

Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα 12χρονο αγόρι από τα Δεμένικα Πάτρας που έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να καρφωθεί ένα κάγκελο στο τράχηλο της καρωτίδας του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σταθερή.

Το ατύχημα συνέβη, περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Δεμενίκων και συγκεκριμένα στην οδό Ούλωφ Πάλμε 22, όταν το μικρό αγόρι έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω σε κάγκελα και να τραυματιστεί στο λαιμό.

Αρχικά έφτασε στο σημείο διασώστης με μηχανή του ΕΚΑΒ ο οποίος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο μονάδα με γιατρό που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο.

«Η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή και το ίδιο βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Έχει ένα διαμπερές τραύμα καθώς κάγκελο καρφώθηκε στον τράχηλο της καρωτίδας του. Στη συνέχεια θα υποβληθεί σε χειρουργείο για να καθαριστεί η περιοχή που υπάρχει το τραύμα ανέφερε στο thebest.gr ο Διοικητής του Καραμανδανείου, Παύλος Αθανασόπουλος.

Με πληροφορίες thebest.gr, dete.gr