Δυστύχημα στην Εθνική - Νεκρός 17χρονος

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με "πρωταγωνιστές" δύο φίλους, 18 και 17 ετών. Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος σοκάρουν...

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσιας, κοντά στον Κακόβατο Ζαχάρως.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε χωράφι με ελιές όπου και σταμάτησε την τρελή πορεία χτυπώντας σε ελαιόδεντρα.

Οι δύο τους επέστρεφαν στο χωριό του πρώτου στους Ταξιάρχες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το μαύρο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε ελαιοστάσιο.

Από τις προσκρούσεις του οχήματος στα δέντρα, ο 18χρονος οδηγός εκτινάχθηκε, ενώ ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

