Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νέα έκρηξη σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο χτύπημα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Νέα έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) προκάλεσαν άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά σε ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ, στην Πυλαία.

Οι δράστες φαίνεται να παραβίασαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα την είσοδο του σούπερ μάρκετ και τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό ανατίναξαν το ΑΤΜ, από το οποίο αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό, προτού διαφύγουν.

Είχε προηγηθεί, χθες τα ξημερώματα, ανάλογο «χτύπημα» σε ΑΤΜ στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα.

Από την αστυνομία διεξάγονται έρευνες.