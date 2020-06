Σέρρες

Πυρκαγιά στο Μαρτίνο, κοντά στην Εθνική Οδό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, που δίνει "μάχη" από γη και αέρα.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη από τα κοντινά κλιμάκια και την Π.Υ. Λαμίας, ενώ ενεργούν και τα δύο PZL που βρίσκονται μόνιμα στο αεροδρόμιο της Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr