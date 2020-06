Κυκλάδες

Φωτιά στην Ρήνεια

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν από γη και αέρα.

Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου στο νησάκι Ρήνεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 πυροσβέστες και ένα αεροσκάφος.