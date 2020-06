Θεσσαλονίκη

Πάτησε γκάζι και πήγε να σκοτώσει επτά ανθρώπους

Για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και "καρφώθηκε" σε βράχο.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 42χρονου που κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα επτά μη νόμιμους μετανάστες, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικους. Το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του, ενώ βρισκόταν σε αγροτικό δρόμο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε βράχο και να ακινητοποιηθεί.

Όπως ανακοινώθηκε, ο ελληνικής καταγωγής οδηγός εντοπίστηκε, χθες το βράδυ, από αστυνομικούς στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Αμφίπολης. Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε, ενώ ακολούθησε καταδίωξη.

Οι διακινούμενοι αλλοδαποί, οι περισσότεροι εξ αυτών Αφγανοί υπήκοοι, είναι καλά στη υγεία τους. Κατά δήλωσή τους, είχαν πληρώσει 1.600 ευρώ (έκαστος), για τη μεταφορά τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιοι φαίνεται πως είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο.