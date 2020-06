Κυκλάδες

Τραγωδία σε παραλία της Κιμώλου

Μοιραίο αποδείχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για μια γυναίκα.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε την Πέμπτη (25.06) μία 79χρονη από τη θαλάσσια περιοχή «Ρέμα» στην Κίμωλο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια διεκομίσθη με το επιβατηγό «Αγία Θεοδοσία» στη Μήλο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μήλου.

Στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Λιμενικό Σταθμό Κιμώλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: mileikanea.gr