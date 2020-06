Πιερία

Όλυμπος: φωτιά στους πρόποδες του βουνού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι λουόμενοι αντίκρισαν ένα σύννεφο καπνού...

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο Λιτόχωρο.

Οι λουόμενοι έντρομοι αντίκρισαν μικρές φλόγες να ξεπηδούν από τους πρόποδες του βουνού, όπως και ένα σύννεφο καπνού...

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προς το σημείο, ενώ αδιευκρίνιστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Πηγή: grtimes.gr