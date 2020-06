Κοζάνη

Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην Κοζάνη (εικόνες)

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την απογείωση. Μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο.

Μονοκινητήριο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρίας εκπαίδευσης πιλότων στην Κοζάνη, κατά τη διάρκεια της απογείωσης βγήκε από τον αεροδιάδρομο και ακινητοποιήθηκε εντός του χώρου το αεροδρομίου Κοζάνης. Παρότι δεν εκδηλώθηκε φωτιά, στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας κι ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο πιλοτήριο του εκπαιδευτικού αεροσκάφους επέβαινε ο πιλότος, που έκανε μια από τις ονομαζόμενες πτήσεις «solo», που προβλέπονται πριν από τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αεροπορικής εκπαίδευσης. Ο νεαρός πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το αεροσκάφος βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της απογείωσης, ενώ δεν φέρει υλικές ζημιές.

Φωτογραφίες: kozanimedia