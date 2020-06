Ηράκλειο

Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά

Συνελήφθη άνδρας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 92 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας.