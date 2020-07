Χανιά

Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα που εγκλωβίστηκε στον γεωργικό ελκυστήρα που οδηγούσε.

Παρ ολίγον τραγωδία το πρωί στην Κίσσαμο Χανίων!

Ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του!

Αμέσως κινητοποιήθηκε τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και η Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα, ο οποίος από άγνωστη αιτία βρέθηκε κάτω από τον γεωργικό του ελκυστήρα!

Τελικά ο άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πηγή: cretalive.gr