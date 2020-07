Χανιά

Στην Εντατική ο άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται τραυματισμένος αλλά όχι διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ο 40χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του το πρωί του Σαββάτου στην Κίσσαμο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Νοσοκομείου Χανίων, ο άνδρας νοσηλεύεται τραυματισμένος αλλά όχι διασωληνωμένος.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 08.00 το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή κοντά στα Περβολάκια Κισσάμου. Ο άνδρας καταπλακώθηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, από το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από αυτό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στις 10:00 το πρωί ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός του τραυματισμένου ατόμου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: cretalive.gr