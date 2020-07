Ηλεία

Ζαχάρω: πώς και γιατί ο πατέρας σκότωσε τον γιο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ποια ήταν η αιτία του φονικού.

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στη Ζαχάρω, όπου ένας 86χρονος πατέρας σκότωσε τον 45χρονο γιο του και στη συνέχει έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ήταν περίπου 9.00 το βράδυ της Δευτέρας όταν ο άτυχος άνδρας επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Ο 45χρονος είχε έλθει τελευταία από την Αθήνα και διέμενε στο σπίτι πάνω από αυτό του πατέρα του.

Ο 86χρονος την ώρα της επιστροφής του γιου του φαίνεται πως περίμενε κοντά στην πόρτα του δικού του σπιτιού. Μόλις έφτασε ο γιος κινήθηκε προς τη μεριά του και την ώρα που ο 45χρονος ανέβαινε τη σκάλα τον πυροβόλησε στο πρόσωπο. Ο 45χρονος σωριάστηκε στα σκαλοπάτια. Ο πατέρας του επέστρεψε προς το σπίτι του και μπροστά στην πόρτα έστρεψε την καραμπίνα του στο σαγόνι και πάτησε τη σκανδάλη.

Οι δύο πυροβολισμοί προκάλεσαν την περιέργεια των κατοίκων στο χωριό. Γείτονες έσπευσαν προς το σημείο και βρήκαν πατέρα και γιο μέσα σε λίμνες αίματος. Τα τραγικά μαντάτα δεν άργησαν να μαθευτούν στο χωριό και γρήγορα έφτασαν στο σπίτι αδέρφια του 45χρονου που αντικρίζοντας πατέρα και αδερφό νεκρούς λύγισαν. Το μοιρολόι τους, τα “γιατί” που μονολογούσαν, ακούγονταν για ώρα μετά το φονικό.

Στο σημείο έφτασαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας Παναγιώτης Μάνδαλος, ο διοικητής της Υ.Α. Πύργου Μπάμπης Πατσούρης και αστυνομικοί της Ασφάλειας που εξέτασαν διεξοδικά τη σκηνή του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό αλλά και ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας, ο 45χρονος είχε έλθει πριν λίγο καιρό από την Αθήνα για να μείνει στον επάνω όροφο της κατοικίας, ενώ ο πατέρας ζούσε στο ισόγειο, μόνος, αφού η σύζυγός του είχε φύγει από τη ζωή περίπου πριν 20 χρόνια.

Λέγεται πως ο 86χρονος αντιδρούσε για το γεγονός αυτό, αλλά παρόλα αυτά ο 45χρονος ήταν αυτός που τον πήγαινε τελευταία στο νοσοκομείο τακτικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας που είχε ο πατέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες διαπληκτίζονταν συχνά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, βρήκαν ένα σημείωμα, το οποίο είναι πιθανό να προσφέρει απαντήσεις.

Συγχωριανοί, πάντως, που μίλησαν στο ilialive.gr για τον 86χρονο έκαναν λόγο για μια καλή οικογένεια που όλα τα παιδιά είχαν πάρει το δρόμο τους και ήταν ιδιαίτερα γνωστά για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο 86χρονος συνταξιούχος δάσκαλος αγαπούσε την παραδοσιακή μουσική και το τραγούδι και ήταν ιεροψάλτης στην εκκλησία του χωριού. Παρά όμως αυτή την επαφή με το Θεό, κανείς δεν ξέρει τι συνέβη και έστρεψε το όπλο πάνω στον μικρότερο από τους γιούς του.





Πηγή: ilialive.gr