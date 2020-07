Εύβοια

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα αντί να μπει στο πλοίο (βίντεο)

Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Αυτοκίνητο κατέληξε στην θάλασσα από λάθος χειρισμό του οδηγού.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, στο Λιμενικό Σώμα για πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι της Αρκίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, όπου κατά τη διάρκεια επιβίβασης τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός αντί να επιβιβαστεί στο ferry boat, έβαλε όπισθεν και έπεσε στην θάλασσα.

Άμεση ήταν η αντίδραση από άνδρα του Λιμενικού που έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει τους ηλικιωμένους.

Οι δύο επιβαίνοντες μετά τον απεγκλωβισμό από το όχημα διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας, όπου είναι καλά στην υγεία τους.