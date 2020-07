Χαλκιδική

Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν εκρηκτικό μηχανισμό σε ΑΤΜ

Οι δράστες δεν κατάφεραν ούτε να παραβιάσουν το ΑΤΜ, αλλά ούτε και να πυροδοτήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Φωτογραφία αρχείου

Απόπειρα διάρρηξης μηχανήματος αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), με τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης και προσπάθεια παραβίασής του με σιδερένιο αντικείμενο, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Από το μηχάνημα δεν αφαιρέθηκαν χρήματα. Κλιμάκιο πυροτεχνουργών ενημερώθηκε και έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε τον δρόμο για την πρόληψη ατυχήματος και απομάκρυνε την εκρηκτική ύλη. Λίγο αργότερα ο δρόμος άνοιξε και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Η έρευνα, την οποία διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.