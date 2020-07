Εύβοια

Γλέντι και χορός χωρίς αποστάσεις σε πανηγύρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Χαμός» σε πανηγύρι. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες και βίντεο από τοπικό γλέντι στην Εύβοια.

Την ώρα που κυβέρνηση και επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα εν μέσω τουριστικής περιόδου, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα τοπικά γλέντια όπου κόσμος συνωστίζεται και δεν τηρεί τα μέτρα.

Μετά τα πανηγύρια σε Αλίατρο, την Κοζάνη και Γουδί, την σκυτάλη πήρε η Εύβοια, όπου το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε το πρώτο φετινό μεγάλο πανηγύρι με καλεσμένους λαϊκούς καλλιτέχνες.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες της τοπικής ιστοσελίδας eviathema.gr ο χώρος του γηπέδου των Καθενών Ευβοίας γέμισε ασφυκτικά από κόσμο ξεπερνώντας τα 2000 άτομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διοργανωτές, της εκδήλωσης εξασφάλισαν όλες τις απαραίτητες άδειες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ στον χώρο υπήρχε και δικηγόρος εκ μέρους της ομάδας των Καθενών για παν ενδεχόμενο.