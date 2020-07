Ρεθύμνου

“Nick The Greek”: βρέθηκε νεκρός στην Κρήτη

Τον 89χρονο βρήκαν σε μια “λίμνη” αίματος συγχωριανοί του στην Παχιά Άμμο…

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Κυριακής σε ηλικία 89 ετών, ο γνωστός "Nick The Greek", κατά κόσμον Νίκος Μαλλιαράκης, μετά από πτώση στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που, σύμφωνα με το neakriti.gr, πριν από 40 χρόνια κυριαρχούσε ως επιχειρηματίας των disco της εποχής εκείνης, στον τουριστικό Άγιο Νικόλαο και ο οποίος τα δέκα τελευταία χρόνος ζούσε στην Παχιά Άμμο.

Τον γνωστό σε ολόκληρη την Κρήτη 89χρονο βρήκαν σε μια λίμνη αίματος κάτοικοι του χωριού, που τον αναζητούσαν επειδή δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα τους...