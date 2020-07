Εύβοια

Επίθεση σκύλου σε 11χρονο αγόρι

Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε το παιδί, που «ένιωσε» τα δόντια του σκύλου, όπως υποστηρίζει χωρίς να το προκαλέσει.

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε γύρω στις 20:00 του Σαββάτου ένα 11χρονο αγόρι που βρισκόταν στην παραλία Αυλίδας.

Σύμφωνα με τους γονείς του παιδιού, ένας σκύλος που βρισκόταν στο σημείο με την 39χρονη ιδιοκτήτριά του, χωρίς αφορμή και αιτία επιτέθηκε στον 11χρονο γιο τους δαγκώνοντάς τον στο πόδι.

Επικράτησε πανικός στο σημείο με τον 11χρονο να μεταφέρεται αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο μικρός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Από τον πατέρα του παιδιού κατατέθηκε έγκληση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 14 Ιουλίου στο ΑΤ Χαλκίδας, κατά της ιδιοκτήτριας του σκύλου για τον τραυματισμό του ανηλίκου.

