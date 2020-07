Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Στην "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή, Θίνες, Βαρθολομιού στην Ηλεία.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 38 πυροσβέστες και 14 οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το έργο των επίγειων δυνάμεων συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα με συνεχείς ρίψεις νερού.