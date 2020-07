Αιτωλοακαρνανία

Έκλεψαν ιερό λείψανο του Αγίου Νεκταρίου

Αθεόφοβοι παραβίασαν τον Ιερό Ναό και άρπαξαν το λείψανο του Αγίου Νεκταρίου που φυλασσόταν σε ειδική θήκη.

Το ιερό λείψανο του Αγίου Νεκταρίου που φυλασσόταν σε ειδική θήκη μπροστά από την εικόνα του, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, στον Πλατανίτη Ναυπακτίας, έβαλαν στόχο άγνωστοι.

Οι ιερόσυλοι, αφού διέσχισαν το νότιο τμήμα του ιερού ναού, έσπασαν το τζάμι παραθύρου δίπλα από την πόρτα του ιερού και εισήλθαν στον ναό.

Κατόπιν, αφαίρεσαν από την ειδική θήκη μπροστά από την εικόνα του Αγίου, το ιερό λείψανο, ενώ έσπασαν και την κλειδαριά του μεταλλικού κουτιού που φυλάσσεται η μικροφωνική στο ιερό της εκκλησίας, ελπίζοντας ότι κάτι άλλο θα μπορούσε να φυλάσσεται εκεί.

Τα αποτελέσματα της διάρρηξης είδαν πρώτοι ο ιερέας του ναού, ο επίτροπος και οι ψάλτες που νωρίς το πρωί, είχαν πάει για την τέλεση της Θείας λειτουργίας με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου).

Άμεσα ειδοποιήθηκε το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου, ενώ αναμένεται στο χώρο και η σήμανση προκειμένου να «πάρει» αποτυπώματα.

Πηγή: nafpaktianews