Δίνουν «μάχη» από γης και αέρος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γεράνειο, στην Λέσβο.

Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.