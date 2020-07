Μεσσηνία

Άγρια δολοφονία στα Φιλιατρά: Την βρήκε νεκρή σε λίμνη αίματος

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία. Το κρίσιμο 20λεπτο και η απουσία της αδερφής της. Τι ψάχνουν οι Αρχές.

Άγρια δολοφονημένη, με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό, βρέθηκε χθες το μεσημέρι μέσα στο ίδιο της το σπίτι μια 57χρονη γυναίκα στην περιοχή Γιόλακα Φιλιατρών.



Το έγκλημα, που έγινε μέρα μεσημέρι, έχει συγκλονίσει την ευρύτερη περιοχή.

Το ανατριχιαστικό είναι ότι η αδερφή της άτυχης 57χρονης έλειψε μόνο για λίγη ώρα από το σπίτι, και όταν επέστρεψε βρήκε την αδερφή της δολοφονημένη μέσα σε μια λίμνη από αίμα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, καθώς η αστυνομική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι δύο αδερφές ζούσαν μαζί στο συγκεκριμένο σπίτι και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες. Χθες το μεσημέρι η μια από τις δύο γυναίκες πήγε με το αυτοκίνητό της μια εργάτρια που απασχολούσε, στα Φιλιατρά. Επιστρέφοντας πριν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, βρήκε την αδερφή της μαχαιρωμένη και νεκρή. Αμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις και τον διευθυντή Αστυνομίας Μεσσηνίας Ηλία Αξιοτόπουλο.

Οι αστυνομικοί αμέσως ξεκίνησαν έρευνες τόσο στο χώρο του εγκλήματος όσο και στην ευρύτερη περιοχή, με αρκετές προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων και ανθρώπων που απασχολούσαν οι δύο γυναίκες στις αγροτικές τους εργασίες.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης του εγκλήματος φαίνεται να γνώριζε το χώρο και να κινήθηκε αστραπιαία. Δεν έχει όμως προσδιοριστεί ακόμα το κίνητρο: Αυτό της ληστείας απομακρύνεται, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χρήματα που ήταν σε εμφανές σημείο μέσα στο σπίτι και τα οποία δεν έλειπαν.

Ο δράστης φαίνεται να μπήκε από το πίσω μέρος του σπιτιού, σπρώχνοντας μια πόρτα, και να διέφυγε από την κεντρική είσοδο. Το εσωτερικό του σπιτιού είχε ίχνη μικρής αναστάτωσης.



Πάντως, πολύ πιθανό είναι οι κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο σπίτι και οι οποίες εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές.



Το αντικείμενο με το οποίο κατάφερε τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν βρέθηκε στο χώρο και εικάζεται ότι είναι μαχαίρι που το πήρε μαζί του ο δράστης.



Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να κινηθεί και να διαφύγει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αν και στον περίβολο του σπιτιού, που είναι περιφραγμένο, υπάρχουν ελεύθερα σκυλιά που οι περίοικοι σημειώνουν ότι αντιδρούν έντονα όταν πλησιάζει κάποιος στο σπίτι.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2013 οι δύο γυναίκες και η μητέρα τους -που τότε ζούσε- είχαν πέσει θύματα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι τους, όταν ληστές είχαν εισβάλει σπάζοντας τα παράθυρα. Οι αστυνομία είχε καταφέρει να συλλάβει τότε τους δράστες οδηγώντας στη δικαιοσύνη 3 άτομα αλβανικής καταγωγής.



Στην περιοχή, με το που μαθεύτηκε η τραγική είδηση της δολοφονίας, περίοικοι έσπευσαν στο χώρο καθώς γνώριζαν το θύμα και την αδερφή της. Ολοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια, σημειώνοντας πως ήταν πάρα πολύ ευγενικές και φιλήσυχες, χωρίς να έχουν αντιπαραθέσεις με κανέναν. Ετσι η έκπληξή τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλη για το ότι βρέθηκε άνθρωπος να προκαλέσει τέτοιο κακό στη συγκεκριμένη γυναίκα.



Τέλος, να σημειώσουμε ότι στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ χτενίζουν την περιοχή, και ένα πραγματικό ανθρωποκυνηγητό είναι σε εξέλιξη.





Πηγή: eleftheriaonline.gr