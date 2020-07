Εύβοια

Ληστής “έβγαλε” μαχαίρι σε ανήλικο έξω από το σπίτι του

Στις 11:15 το πρωί συνέβη το περιστατικό. Σε κατάσταση σοκ το παιδί. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το πρόσωπο του δράστη.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί της Τρίτης, στην οδό Αιδηψού, στην Χαλκδία.

Ένας άγνωστος άνδρας, που έφερε σακίδιο στη πλάτη και παραμένει ασύλληπτος, πλησίασε τον 15χρονο που πήγαινε στο σπίτι του με τα πόδια και άρχισε να τον ρωτάει που είναι η οδός Παπαθανασίου.

Ακολούθως, λίγο πριν μπει στο σπίτι του, ο άγνωστος δράστης έβγαλε μαχαίρι και έκοψε την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό ο 15χρονος και αφού την άρπαξε έφυγε τρέχοντας.

Σε κατάσταση σοκ ο ανήλικος ενημέρωσε τους γονείς του, οι οποίοι στη συνέχεια μετέβησαν στην Ασφάλεια Χαλκίδας και υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστου. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 15χρονος ο δράστης μιλούσε καθαρά Ελληνικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκε πεταμένο το μαχαίρι της επίθεσης κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που διαθέτει παρακείμενη επιχείρηση και δείχνει το πρόσωπο του δράστη.

Πηγή: eviazoom.gr