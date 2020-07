Κυκλάδες

Τραγωδία στη Μύκονο: αυτοκίνητα τουριστών κατέληξαν σε γκρεμό!

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη στη Μύκονο με θύμα μια 18χρονη τουρίστρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια παρέα αλλοδαπών κοριτσιών επισκέφθηκε το “νησί των ανέμων” για να κάνει ονειρεμένες διακοπές το φετινό καλοκαίρι, οι οποίες όμως μετατράπηκαν σε εφιάλτη τα ξημερώματα της Πέμπτης λίγο μετά τη βραδινή τους διασκέδαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μύκονο, επί της επαρχιακής οδού Αγίου Στεφάνου-Φαναρίου, δύο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση με επιβαίνοντες συνολικά οκτώ αλλοδαπές γυναίκες, εξετράπησαν της πορείας τους διαδοχικά και κατέπεσαν στο γκρεμό. Τα δύο οχήματα έπεσαν από μεγάλο ύψος σε βραχώδες παραλιακό σημείο.

Αποτέλεσμα του σοβαρού ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός μιας 18χρονης και ο ελαφρύς τραυματισμός των υπολοίπων επιβαινόντων σε αυτά. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι υπόλοιπες τουρίστριες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

