Ηλεία

Φωτιά στην Ωλένη

Αμεση η κινητοποίηση επιγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Ενισχύσεις ζήτησαν οι πρώτες δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης, στον Πύργο Ηλείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρίψεις νερού από άερος έκαναν 2 αεροπλάνα.

Οι δυνάμεις ζήτησαν ενισχύσεις, λόγω της έκτασης του μετώπου.

Στις 16:00 της Κυριακής επιχειρούσαν συνολκά 57 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ εναέριες ρίψεις νερού έκαναν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Φωτογραφίες: ilialive.gr