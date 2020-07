Φθιώτιδα

Εντυπωσιακή 3D διάβαση στην Ελάτεια (εικόνες)

Η πρώτη τρισδιάστατη διάβαση στην Φθιώτιδα είναι γεγονός εδώ και λίγες ώρες.

Ο Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος “Κραναία Αθηνά”, με την πολύτιμη βοήθεια της Γρηγορίας Καραούζα, δημιούργησε μια 3D διάβαση στο Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Σύλλογος αναφέρει «Ευχαριστούμε πολύ την Γρηγορία Καραούζα, τον Αντιδήμαρχο Θωμά Κοντούνη για την συνεργασία, τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας για την παροχή των χρωμάτων, και τους Ηλία Καραούζα και Γιάννη Κακαβά για την συμμετοχή τους στο έργο».