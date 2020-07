Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξεψύχησε στη στάση του λεωφορείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε στάση λεωφορείου ένας άνδρας το βράδυ της Κυριακής.

Έναν νεκρό άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από στάση λεωφορείων του ΟΑΣΘ, στην Εγνατία Οδό, μπροστά από την Παναγία Δεξιά.

Τα στοιχεία του άνδρα ταυτοποίησαν οι Αρχές. Πρόκειται για 54χρονο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν πέθανε από παθολογικά αίτια.

Εργαζόμενος στο ψητοπωλείο απέναντι από τη στάση είπε ότι προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, φώναζε «βοήθεια» και φαινόταν να σφαδάζει στον πόνο.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Φως στην ακριβή αιτία του θανάτου του 54χρονου θα ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή.

Πηγή: grtimes.gr