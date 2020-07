Θεσσαλονίκη

Έκλεβε τον εργοδότη της

Υπάλληλος είχε βρει την κρυψώνα του αφεντικού της και τον "ξάφριζε" κανονικά...

Υπάλληλος φαρμακείου συνελήφθη ύστερα από καταγγελία του εργοδότη της ότι τον τελευταίο μήνα έκλεψε από την επιχείρησή του σε προάστιο της ανατολικής Θεσσαλονίκης το χρηματικό ποσό των 1200 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 37χρονου ιδιοκτήτη του φαρμακείου, τα χρήματα αφαιρέθηκαν σταδιακά από το ταμείο αλλά και από ειδική κρυψώνα που διατηρούσε ο ίδιος εντός του καταστήματος.

Φαίνεται δε να είχε υποψίες για τη φερόμενη δράση της 48χρονης υπαλλήλου του και όταν χθες το πρωί διαπίστωσε ότι είχαν κάνει πάλι «φτερά» χρήματα από την κρυψώνα, ειδοποίησε την αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψή της.