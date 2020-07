Θεσσαλονίκη

“Έσβησε” 29χρονος στην άσφαλτο

Θλίψη για τον άδικο χαμό του νεαρού άνδρα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 29χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Επανομής - Ηράκλειας, στο ύψος της διασταύρωσης του Μεσημερίου, προσκρούοντας σε τοίχο.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισε, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.