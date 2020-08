Λασιθίου

Διπλός σεισμός στην Κρήτη

Σε ρυθμούς ρίχτερ «χόρεψε» και πάλι η Κρήτη σήμερα το πρωί, κάτι που προκάλεσε αναστάτωση τους κατοίκους του νησιού...

Με δύο νέους σεισμούς «ξύπνησε» το πρωί η Κρήτη.

Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια της Iεράπετρας στις 06.49 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χλμ και το επίκεντρο του εντοπίζεται στα 77 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας.

Λίγο νωρίτερα, τα ξημερώματα, σημειώθηκε ακόμα μία δόνηση, μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 94 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα.