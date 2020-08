Θεσσαλονίκη

Ανατίναξαν ΑΤΜ

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) σημειώθηκε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα στο Τριάδι, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι δράστες προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ, το οποίο ήταν εγκατεστημένο σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ, από το οποίο κατάφεραν να αφαιρέσουν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.