Μαγνησία

Κρούσματα κορονοϊού σε στρατόπεδο

Ανησυχία για τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στο στρατόπεδο.

Τέσσερα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στο στρατόπεδο Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Βόλου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos.gr, η αρχή έγινε με έναν 20χρονο στρατιώτη, ενώ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επιβεβαιώθηκαν άλλες τρεις περιπτώσεις, που αφορούν ασυμπτωματικούς στρατιώτες.

Οι τρεις εξ αυτών, ηλικίας 25 και 29 ετών, μεταφέρονται στην Θεσσαλονίκη στο στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος που εντοπίστηκε εξ αρχής βρίσκεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.