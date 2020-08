Θεσσαλονίκη

Γέννησε έγκυος με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γέννησε η 39χρονη από τη Βέροια που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Τι έδειξε το τεστ κορονοϊού του βρέφους.

Γέννησε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης η 39χρονη από τη Βέροια που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Το βρέφος, ένα κοριτσάκι βάρους 3,2 κιλών, υποβλήθηκε σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό και αναμένεται το δεύτερο αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου από το νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ». Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών της Α' Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ.

Η 39χρονη νοσηλεύεται σε καλή κλινική κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» και η διοίκηση του νοσοκομείου, με ανακοίνωση της, συγχαίρει το ιατρικό, μαιευτικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό της Β' Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής καθώς και της Α' Νεογνολογικής Κλινικής/ΜΕΝΝ για την άμεση, σωστή και επιστημονικά άρτια αντιμετώπιση του περιστατικού.

Α.Καρ.