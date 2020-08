Κυκλάδες

Καθημερινό φαινόμενο οι συλλήψεις για πάρτι στην Μύκονο

Κι άλλη σύλληψη στο Νησί των Ανέμων για πριβέ πάρτι. Συνεχείς αστυνομικοί έλεγχοι στο νησί.

Συνεχίστηκαν και χτες οι έλεγχοι της Αστυνομίας στα κοσμοπολίτικα νησιά, για την τήρηση των μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και εντόπισαν για μια ακόμα φορά παραβάσεις σε Μύκονο και Σαντορίνη, ενώ δεν διαπιστώθηκε παράβαση στην Πάρο.

Στη Μύκονο, μάλιστα, συνελήφθη Βρετανός, για πάρτι που έκανε σε βίλα που είχε νοικιάσει στο νησί, ενώ ένας ακόμα υπεύθυνος καταστήματος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο γιατί το κατάστημα έπαιζε μουσική χωρίς σχετική άδεια.

Ο Βρετανός συνελήφθη μετά από καταγγελία για το πάρτι, που έκανε στη βίλα και παραπέμφθηκε στην Δικαιοσύνη για ηχορύπανση.

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της αστυνομίας, οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι πράγματι γινόταν φασαρία από πάρτι, ωστόσο το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την είσοδο των αστυνομικών στο σπίτι χωρίς σχετική άδεια, γι’ αυτό κλήθηκε ο ενοικιαστής και συνελήφθη για την ηχορύπανση.

Συνολικά έγιναν στη Μύκονο 17 έλεγχοι. Στην Σαντορίνη ελέγχθηκαν 13 κέντρα διασκέδασης και βεβαιώθηκαν δύο αυτόφωρες παραβάσεις για ηχορύπανση στα Φηρά.

Τέλος στην Πάρο έγιναν έλεγχοι σε έξι μπαρ στη Νάουσα, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παράβαση.