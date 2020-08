Ηλεία

Πυροβόλησε τον γιό του γιατί τον πέρασε για αλεπού!

Απίστευτο περιστατική με πρωταγωνιστές έναν 70χρονο πατέρα και τον 36χρονο γιό του, που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα.

Ένα απίστευτο περιστατικό που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε χωριό του Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, 70χρονος πατέρας πέρασε τον 36χρονο γιό του για αλεπού και τον πυροβόλησε στα πόδια, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Το περιστατικό συνέβη στο αγρόκτημα της οικογένειας. Ο πατέρας είχε αντιληφθεί την παρουσία αλεπούς στο αγρόκτημα και την θεώρησε απειλή για τις κότες του, στις οποίες τις προηγούμενες ημέρες είχε επιτεθεί.

Έτσι έστησε καρτέρι από νωρίς για να δει και να εξοντώσει το αρπακτικό. Στο αγρόκτημα βρισκόταν μαζί με το γιό του που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα.

Περίπου στις 10.30 το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκε η αλεπού και σύμφωνα με πληροφορίες ο 70χρονος πυροβόλησε προς το μέρος της, χωρίς όμως να την πετύχει.

Πατέρας και γιος παρέμειναν στο χώρο έως αργά. Κάποια στιγμή περίπου στη μια το ξημέρωμα ο ηλικιωμένος που βρισκόταν εντός της αγροικίας, άκουσε θόρυβο και θεώρησε πως ήταν η αλεπού.

Βγήκε έξω και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει το γιό του στα πόδια, καθώς ο θόρυβος δεν ήταν από την αλεπού αλλά από τον 36χρονο που εκείνη τη στιγμή περπατούσε.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.