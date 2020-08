Χανιά

Τροχαίο - σοκ: Έφυγε σε στροφή και έπεσε σε τοίχο (εικόνες)

Όπως "μαρτυρούν" και οι φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος, σαν από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα...

Σοβαρό τροχαίο με σημαντικές υλικές ζημιές σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά, στην οδό Ελ. Βενιζέλου λίγο πριν από τη Χαλέπα.

Ένα αυτοκίνητο, ενώ κινείτο στον δρόμο πριν από τη Χονολουλού, με κατεύθυνση από Χαλέπα προς Χανιά, μετά τη στροφή εξετράπη της πορείας του -για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία-, με αποτέλεσμα να “καρφωθεί” στο απέναντι πεζοδρόμιο, πάνω σε τοίχο.

Σαν από θαύμα, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, καθώς στο δίπλα σημείο καθόταν εκεί την ώρα μια παρέα.

Από τη σύγκρουση πάνω στον τοίχο, σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, αλλά και σε ένα δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Χανίων.

