Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την θεομηνία, ξέσπασε φωτιά. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, στον οικισμό Ζαράκων στην Εύβοια.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της Πυροσβεστικής προσπαθώντας να περιορίσουν την φωτιά ώστε να μην εξαπλωθεί, καθώς στην περιοχή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι.

Φονική κακοκαιρία στην Εύβοια

Την ίδια ώρα, η Εύβοια μετρά νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές από την κακοκαιρία "Θάλεια".

Το μεσημέρι της Κυριακής ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωσή του τόνισε πως μέχρι στιγμής ο απολογισμός της τραγωδίας είναι πέντε νεκροί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 8 μηνών, ενώ δύο συνανθρωποί μας αγνοούνται.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «είναι μια δύσκολη μέρα μετά από μια δύσκολη νύχτα» και αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Όπως δε επισήμανε βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα για τα οποία χρειάζεται να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να φτιάξουμε δομές που να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.

«Αν λειτουργούσε το 112 θα είχαμε εκατόμβη, έχουμε 5 νεκρούς τρεις πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να φύγουν. Είχαμε ετοιμάσει το 112. Κριτική ασκούν όσοι δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν το 112… Είναι επιχειρησιακό εργαλείο, δεν είναι πανάκεια» τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: evima.gr