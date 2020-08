Λέσβος

Κορονοϊός: θετικοί στον ιό 17 μετανάστες

Θα παραμείνουν σε απομόνωση στη δομή καραντίνας στον χώρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ για 14 ημέρες.

Συνολικά 17 από τους 38 πρόσφυγες και μετανάστες, που έφτασαν στη Λέσβο, σε παραλία στην περιοχή Πλωμαρίου στις 4 Αυγούστου, βρέθηκαν, μετά την εξέτασή τους από τον ΕΟΔΥ, θετικοί στον κορονοϊό.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μυτιλήνης, τα 17 άτομα, τα οποία έχουν συμπτώματα, θα παραμείνουν σε απομόνωση στη δομή καραντίνας στον χώρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ για 14 ημέρες, οπότε θα γίνει ο σχετικός επανέλεγχος.

Από την 1η Αυγούστου, έχουν φτάσει άλλες δύο βάρκες, εκτός από αυτήν στο Πλωμάρι με τους 38 επιβαίνοντες. Η μία βάρκα με 32 επιβαίνοντες έφτασε το βράδυ της 3ης Αυγούστου στην περιοχή των Μυστεγνών και η άλλη, στην οποία επέβαιναν 48 πρόσφυγες και μετανάστες, έφθασε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, 8 Αυγούστου, σε παραλία στη βόρεια-βορειοανατολική Λέσβο, σύμφωνα με το lawandorder.gr.

Σημειώνεται, ότι προληπτικά τίθενται όλοι σε απομόνωση είτε στη δομή του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης είτε στην αντίστοιχη στα Μεγάλα Θέρμα της βόρειας Λέσβου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.