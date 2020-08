Εύβοια

Εύβοια: στενός συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη ο όγδοος νεκρός

Η σωρός του Κύπριου αναγνωρίσθηκε από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να σωθούν από τη μανία των καιρικών φαινομένων.

Σε Κύπριο ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Αγ. Αποστόλων Καλάμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις φονικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Εύβοια.

Πρόκειται για τον 72χρονο Γιώργο Λιβέρα, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ υπήρξε στενός συνεργάτης του Γλαύκου Κληρίδη και του Νίκου Αναστασιάδη.

Ο 72χρονος Κύπριος αγνοείτο από τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Μπούρτζι Ευβοίας.