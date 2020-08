Θεσσαλονίκη

Πυροσβέστες κατέβασαν από το μπαλκόνι οικογένεια για να τη σώσουν από τις φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις ενήλικοι και ένα βρέφος απομακρύνθηκαν από τους πυροσβέστες μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη μίνι μάρκετ.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη μίνι μάρκετ στη Νέα Ραιδεστό.

Το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, σε υπόγειο όπου αποθηκεύονται προϊόντα του καταστήματος, στην οδό Θράκης.

Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα της για να σβήσουν τη φωτιά.

Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε να απομακρυνθούν με σκάλα από το μπαλκόνι 3 ενήλικες κι ένα βρέφος που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της οικοδομής και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Πηγές: thestival.gr, Thermisnews.gr