Εύβοια: βίντεο σοκ από χείμαρρο που “καταπίνει” αυτοκίνητο

Σοκ προκαλεί ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο από την φονική κακοκαιρία στα Ψαχνά, στο οποίο αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από την υπερχείλιση παρακείμενου ποταμού... Ο δρόμος μετατράπηκε σε λασποθάλασσα, από τα ορμητικά νερά που έχουν υπερχειλίσει από τον φουσκωμένο Μεσσάπιο ποταμό, και ο χείμαρρος παρασέρνει τα πάντα, ακόμα και ένα αυτοκίνητο... Δείτε το βίντεο:

Πηγή: EviaZoom.gr